WWE | Ottimi ascolti per Smackdown nel weekend dell’All-Star Game NBA | i numeri

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 2.550.000 di spettatori nell’ultimo episodio dirappresentano un ottimo numero per la WWE che ha dovuto fronteggiare la concorrenza spietatadella NBA. Leggerissima la flessione rispetto alla settimana precedente, quando lo show blu raccolse 2.578.000 di spettatori medi. Secondo il report di SportMediaWatch, resta invece invariato il key demo (fascia 18-40 anni) che si attesta ad un buonissimo 0.75.risultati dunque, soprattutto visto che a febbraio idisono stati, per tutte e tre le puntate andate in onda, i migliori dall’agosto 2023. Un trend decisamente buono per lo show che, fino ad ottobre, andrà in onda su FOX prima di passare su USA Network, casa di Raw fino al passaggio di ...