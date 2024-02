WWE | Annunciato title match per il prossimo episodio di NXT | i dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La WWE ha reso noto che un membro della No Quarter Catch Crew sfiderà Noam Dar settimana prossima con in palio l’Heritage Cup della Scottish Supernova. Sarà quindi uno tra Gulak, Charlie Dempsey, Damon Kemp o Myles Borne a sfidare il campione, che conoscerà il suo avversario solamente quando sarà già sul quadrato. E’ questo, ad oggi, l’unicoconfermato per lo show, anche se a quest’ultimo si aggiungono due segmenti molto importanti: dopo la sfida per NXT Roadblock, ci sarà un confronto faccia a faccia tra Carmelo Hayes e l’NXT Champion Ilja Dragunov, mentre sarà presente alla puntata anche Ridge Holland, che parlerà del suo futuro, scusandosi pubblicamente per il suo assalto nei confronti dei Gallus. "I'm coming for something more important…your soul"@UNBESIEGBAR ZAR is not playing games with @Carmelo WWE #WWENXT pic.twitter.com/cxjRUGJVef— WWE ...