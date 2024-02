WWE | Ad Elimination Chamber Randy Orton stabilirà un altro importante record

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Questo sabato andrà di scena il PLE WWE, evento che a suo modo ha la sua importanza, o meglio la sua particolarità. Infatti negli ultimi anni questo PLE ha pagato il fatto di essere inserito fra la Royal Rumble e WrestleMania e quindi questa collocazione temporale, toglie spesso parecchio interesse. Ma è innegabile che sia l’evento stesso che più precisamente l’Match ci ha quasi sempre regalato momenti da ricordare e diversisorpassa Chris Jericho Uno dei “piatti” principali del PLE sarà sicuramente l’Match maschile cge decreterà il prossimo sfidante di Seth “Freakin” Rollins in vista di WrestleMania, in un match valido per il World ...

WWE Elimination Chamber: Perth, la match card: in palio le title shot per WrestleMania XL: L’ultimo step prima di arrivare a WrestleMania XL. La WWE passa dall’Australia con Elimination Chamber: Perth, Premium Live Event fondamentale per tracciare la strada verso il Grandaddy of Them All, p ...

Triple H annuncia "implicazioni monumentali" per WresteMania a Elimination Chamber: Intervenuto sui suoi profili social, il dirigente massimo della WWE ha voluto annunciare come il prossimo PLE della compagnia sarà importantissimo per la Road to WrestleMania ...

WWE: Ecco chi sono al momento i favoriti per Elimination Chamber secondo le quote: Questo sabato andrà di scena il prossimo PLE WWE Elimination Chamber, evento che sarà l'ultima fermata prima di WrestleMania XL o 40 che dir si voglia e che soprattutto come riportato qui, per una vol ...