WTA Dubai | Jasmine Paolini | “Uno dei miei migliori match | mi piace giocare su questi campi”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) E’a tirare su di morale al tennis italiano questa settimana. La toscana continua a impressionare nel prestigioso WTA1000 di, torneo dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta tenendo sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. La giocatrice di Castelnuovo di Garfagnana si è imposta con grande autorevolezza contro la greca Maria Sakkari (n.11 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 e ha così raggiunto i quarti di finale del “Duty Free Tennis Championships”. Si tratta della seconda volta in carriera che “Jas” si spinge a tanto in un torneo della famiglia “1000”. Era stato in grado di farlo lo scorso agosto a Cincinnati. Un risultato che la mette nella condizione di guadagnare punti in classifica mondiale (n.23 del ranking virtuale), in attesa di sapere chi tra la kazaka Elena Rybakina e la ...

