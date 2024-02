WTA Dubai | definita l’avversaria di Jasmine Paolini ai quarti Una big ha rischiato molto agli ottavi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)era in attesa di conoscere il nome della prossima avversari nel “Duty Free Tennis Championships”, secondo WTA 1000 della stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.26 WTA, si è imposta quest’oggi con grande autorevolezza contro la greca Maria Sakkari (n.11 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2. Una prestazione che dà seguito a quanto di buono già visto dalla toscanaAustralian Open, dove si è spintadi finale. Neidi questo torneo ci sarà dunque da sfida contro la n.4 del ranking, Elena Rybakina. Contrariamente a quanto fatto da, la kazaka ha dovuto faticare non poco ...

