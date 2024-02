WTA Dubai 2024 | Swiatek e Rybakina avanti | Gauff rimonta Pliskova | fuori Ostapenko

prosegue a gonfie vele anche il cammino di Iga Swiatek nel Dubai Duty Free Tennis Championships. 7 del ranking WTA - per scoprire quale sarà la sua prossima avversaria ai quarti di finale. Primo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si sono completati gli ottavi di finale del WTA di(Emirati Arabi Uniti), secondo WTA di categoria 1000 della stagione dopo quello di Doha. Fra le big non ci sono state grandissime sorprese: probabilmente il risultato che salta più all’occhio è la sconfitta di Maria Sakkari contro una super Jasmine Paolini in apertura di giornata. Paolini che domani dovrà affrontare Elena: la kazaka se l’è vista brutta, ma è riuscita comunque a superare la polacca Magdalena Frech con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-4 in due ore e 40 minuti di partita. Nel primo set la vincitrice di Wimbledon 2022 ha dovutore da 3-5 e nel set decisivo è riuscita a piazzare il break nel momento decisivo: indubbiamente non una prova eccezionale della numero 4 del mondo che appare vulnerabile in questa versione. Decisamente meno vulnerabile invece Iga ...