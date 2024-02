WTA Dubai 2024 | Jasmine Paolini regola la greca Maria Sakkari in due set e vola ai quarti!

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Continua la corsa dinel torneo WTA 1000 di, negli Emirati Arabi Uniti: l’azzurra ha battuto negli ottavi di finale la, testa di serie numero 8, con il netto score di 6-4 6-2, maturato in un’ora e 22 minuti di gioco, ed ai quarti di finale l’italiana incrocerà la vincente del match tra la polacca Magdalena Frech e la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding. Nel primo set arrivano tre strappi nei primi tre game, con l’azzurra che si ritrova così sotto di un break. Laallunga sul 3-1, ma nel sesto giocosullo 0-40 in risposta ed alla seconda occasione centra il 3-3. L’azzurra passa per la prima volta a condurre sul 4-3 e poi tiene la battuta anche nel nono gioco. A quel ...

