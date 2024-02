Wta 1000 Dubai 2024 | Paolini domina Sakkari e vola ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una grande Jasminebatte Marianel match di ottavi didel Wtadi. L’italiana sta continuando a impressionare nel primodell’anno. Dopo la vittoria a sorpresa con Haddad Maia all’esordio, 4-6 6-4 6-0, e quella su Fernandez, 6-3 6-4, la 28enne di Castelnuovo elimina la testa di serie numero 8 del tabellone con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora e 22 minuti di gioco.è partita in svantaggio di un break sia nel primo che nel secondo set. Nel primo parziale è stato decisivo il break nel decimo gioco. Nel secondo, dopo il break subito in apertura, è stato monologo azzurro conche ha perso tre volte consecutive la battuta per il 6-2 inritocca il suo best ...