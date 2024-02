Witsel | «Buon primo tempo | secondo no Difficile con l’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il migliore in campo per l’Atletico Madrid nella sfida contro, Axel, si è detto deluso dalla sua squadra su BeIN Sports. DELUSI –non nasconde la delusione: «Non parlo del, perchéme abbiamo fatto un. Negli ultimi 15 metri ci è mancata un po’ di precisione e siamo stati un po’ più pericolosi in certe fasi di gioco. Parlo piuttosto del, quando forse abbiamo ceduto troppo il controllo della palla. È stato allora che hanno iniziato a perdere fiducia, qui con i loro tifosi. Poi sappiamo che venire qui contronon è facile. È stato un vero peccato subire quel gol. Allo stessoabbiamo ...