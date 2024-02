WineBar™ City

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nona puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Cari lettori, cari bevitori, cara gente, questa settimana, come in ogni stagione di ogni anno, un'altra Fashion Week si snoderà tra le nostre amate strade, gli showroom, le location, i negozi e, naturalmente, i bar. Milano non è Los Angeles e i motivi sono diversi, a partire dalle ovvie caratteristiche geografiche e climatiche fino a quelle comportamentali: tutti bevono in questa città. Settimana della moda o no, i bar sono affollati. Lunedì o sabato, i bar sono affollati. Estate o inverno, i bar sono affollati. I bar. Sono. Affollati. E, a dirla tutta, la folla siamo noi. L'anno scorso, lo stipendio medio della nostra metropoli lombarda ammontava a 31.202 euro (lordi), che si ...