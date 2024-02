WhatsApp aggiunge nuove opzioni di formattazione dei messaggi

Panevin anche con lo smog. Protestano gli ambientalisti: «Una tutela per tradizioni antiche che vogliamo siano tramandate, rispetto alle esasperazioni ambientaliste che ne hanno spesso intralciato l’organizzazione», aggiunge Bof. La reazione non si è fatta ...

Aspi colloca due bond sustainability per un miliardo di euro: Autostrade per l'Italia ha collocato due nuove obbligazioni "Sustainability-Linked" per un miliardo di euro in due tranche da 500 milioni con scadenza 8 e 12 anni. Lo rende noto la società aggiungendo ...

WhatsApp: quattro nuove opzioni di formattazione: WhatsApp permette di usare quattro nuove opzioni di formattazione: elenco puntato, elenco numerato, citazione blocco e codice in linea.