Walter Villadei | come è andata la sua missione sulla Stazione spaziale internazionale

La missione nello Spazio AX-3 ha rappresentato un notevole traguardo per l’esplorazione spaziale, diventando il terzo volo privato ad aver mai ... (ildifforme)

Spazio, Il Generale Vestito (AM) ricorda i 60 anni del lancio del San Marco-1: Così il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della I Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha commentato i 60 anni del lancio del San Marco-1, primo satellite italiano della ...

Spazio, Villadei: il prossimo step è valorizzare il risultato conseguito: Milano, 21 feb. (askanews) - "Il prossimo step è, innanzitutto, valorizzare il risultato che abbiamo conseguito. Il risultato è ancora più importante, non solo dal punto di vista personale, come astro ...

Missione Ax-3 “Voluntas”: l’Aeronautica Militare dà il bentornato al Col. Walter Villadei: Walter Villadei, da poco rientrato dalla missione spaziale Ax-3 Voluntas, in Italia in questi giorni per un primo veloce saluto con istituzioni, aziende coinvolte negli esperimenti e rappresentanti ...