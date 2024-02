VOTI STATS – Inter Atletico Madrid | Inzaghi vince di personalità | eredità della scorsa Champions

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), ie le statistiche dopo la sfida in cui i nerazzurri hanno trionfato:diL’andata degli ottavi di finale traha definito la superiorità nerazzurra con un solo gol di differenza, arrivato nell’ultimo tratto di gara grazie al giocatore che precedentemente ne aveva sbagliati di più: Arnautovic. Un risultato che avrebbe dovuto essere diverso, come attestano tutti gli indici: Expected Goals 2.33 a 0.61; tiri nello specchio 5-0 e non è che gli spagnoli non ci abbiano provato, ma i nerazzurri sono stati impeccabili in difesa nel chiudere tutte le possibilità; possesso palla complessivo al 55%, con il picco del 62% nella ripresa quando la squadra di casa ha cercato di ...