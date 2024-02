Voragini a Napoli | sei casi negli ultimi due anni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È un lungo l’elenco quello delleche si sono apertedue. Da Posillipo a Secondigliano, da Fuorigrotta al Vomero. È lungo l’elenco delleche si sono apertedue. Per la maggior parte deisi è tratto di cedimenti causati da infiltrazioni d’acqua,

Napoli: crolla strada al Vomero, inghiottite due auto in transito: Una grossa voragine si è aperta, alle cinque di questa mattina, nel manto stradale di via Morghen, angolo via Bonito, al Vomero. Il ...

Napoli, tragedia sfiorata al Vomero: una voragine ha inghiottito due macchine: Tragedia sfiorata all’alba, nel quartiere Vomero di Napoli, dove due vetture sono state inghiottite da una voragine che si è aperta nella zona di san Martino, precisamente al civico 63 di in via ...

Napoli, voragine inghiotte due auto con persone a bordo: Alba di paura a Napoli. Nel quartiere Vomero due auto sono state inghiottite da una voragine che si aperta improvvisamente. Nelle prime fasi del soccorso, le squadre intervenute hanno salvato due ...