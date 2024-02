Voragine via Morghen | stasera torna l’acqua Ecco le prime ipotesi sulle cause del cedimento al Vomero

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'acquedotto: la fogna principale non è stata danneggiata, il ripristino dell'acqua in serata. Ora si indaga: occorrerà capire quali sono gli allacci ai sottoservizi comunali.

Voragine a Napoli: due auto inghiottite a Via Morghen: Alle cinque di questa mattina, secondo la ricostruzione fornita dal Comune di Napoli, una grossa voragine si è aperta nel manto stradale di via Morghen, all'angolo via Bonito. Il crollo ha inghiottito ...

Voragine via Morghen, il Comune: "Causa ancora ignota. Presto per dire quando riapriremo la strada": Edoardo Cosenza, assessore al Sottosuolo del Comune di Napoli ha fatto il punto della situazione sulla voragine di via Morghen che intorno alle 5 del mattino ha inghiottito due automobili e i relativi ...

Napoli - Voragine al Vomero inghiotte due vetture, aperta un'inchiesta: Tragedia sfiorata all'alba, nel quartiere Vomero di Napoli, dove due vetture, una parcheggiata e un'altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si aperta nella zona di san Martino, ...