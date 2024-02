Voragine di via Morghen | scuole chiuse a Napoli | zone senz’acqua e strade bloccate al Vomero

All’alba di mercoledì 21 febbraio 2024, un’enorme Voragine si è aperta a Napoli , nel quartiere Vomero, in Via Morghen , inghiottendo due auto e un ... (cultweb)

Napoli : questa mattina all’alba tragedia sfiorata al Vomero , quando una voragine ha infatti inghiottito due macchine in via Morghen , nei pressi ...

Paura al Vomero: salta una tubatura, voragine in strada, macchine inghiottite: Salta una tubatura e le strade si squarciano: succede a via Morghen, immediati i soccorsi ... sul posto per evitare il peggio e cercare di estrarre le persone dalle voragini. Lentamente, con l’aiuto ...

Napoli, terrore al Vomero: voragine inghiotte due auto: Intorno alle 5, nel quartiere collinare del Vomero, una grossa voragine si è aperta improvvisamente nel manto stradale nel tratto di via Morghen 63, ad angolo con via Bonito. Nella enorme buca che si ...

IL VIDEO/ Il salvataggio degli automobilisti inghiottiti dalla voragine: I militari che erano poco distanti si sono calati nella voragine ed hanno aperto le porte dell' auto consentendo ai malcapitati di uscire e poi di risalire. Lievi ferite per i due passeggeri della ...