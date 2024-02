Voragine a Napoli | ' siamo miracolati | poteva finire peggio'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "andare molto, ma moltovivi grazie alla prontezza dei militari dell'Esercito". Giulio Delle Donne è uno dei due giovani che si trovava in una delle due auto finite nelladi via Morghen, nel quartiere Vomero a. Insieme con un amico stava tornando da una festa dopo aver sostenuto un esame universitario. Improvvisamente l'auto è sprofondata, "dopo neanche un secondo è caduto un albero e si è rotta una condoTta dell'acqua. Sono arrivati tre militari del Raggruppamento Campania dell'Esercito italiani impegnati nell'operazione Strade Sicure che si trovavano in zona e ci hanno salvati".