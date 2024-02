Von der Leyen | “Difenderemo democrazia da euroscettici e amici di Putin”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Dobbiamo proteggere quello che rende unica e forte l’Europa: la nostrae i nostri valori. Siamo un’Unione di 27 Paesi, con un appeal tanto forte che molti altri Stati vogliono unirsi a noi, dai Balcani Occidentali all’Ucraina. Questo è il grande successo dell’Europa e dobbiamo continuare a difenderlo da coloro che vogliono dividerci, glie glidi, che siano dentro l’Ue o fuori”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, a Bruxelles in un punto stampa nella sede del Parlamento. “Insieme siamo riusciti a preparare l’Ue per il futuro”, ma “c’è ancora molto da fare”, dice von derdopo che il gruppo del Ppe l’ha confermata come unica candidata dei Popolari alla presidenza della prossima Commissione (la ...