Vomero | dopo il crollo della voragine ecco la fuoriuscita d’acqua da uno dei palazzi della zona – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Al, quartiere di Napoli, sono stati sgomberati due condomini in seguito allaapertasi in via Morghen, che ha creato una ingente. Nel cedimento sono state inghiottite due vetture, i cui occupanti sono stati salvati per tempo. Secondo i geologi, rappresentati dal presidente Egidio Grasso e il consigliere Lucio Amato, che questa mattina si sono recato sul posto del, questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. In corso c’è «un dissesto idrogeologico presente sul territorio. Per fortuna non c’è stata nessuna vittima, ma non è possibile nel 2024 affidarsi al caso. È da tempo che come Ordine dei GeologiCampania sollecitiamo le istituzioni a varare un puntuale monitoraggio, iniziando dai quartieri più a rischio, e ad ...