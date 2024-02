Per il 2025 Volvo rimescola un po' le carte della sua gamma e ha annunciato che la XC40 Recharge e la C40 Recharge cambieranno nome in EX40 ed EC40 , come parte di un pacchetto che comprende altri aggiornamenti

Volvo aggiorna la gamma elettrica e ibrida (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Volvo è impegnata in un programma di semplificazione e standardizzazione delle denominazioni dei suoi modelli di auto completamente elettriche, coerentemente con il processo di trasformazione in atto che la porterà a diventare una Casa automobilistica con una gamma di auto interamente elettrica entro il 2030. I modelli a trazione esclusivamente elettrica XC40 Recharge e C40 Recharge sono stati ribattezzati, rispettivamente, EX40 ed EC40, allineandosi così con gli altri modelli completamente elettrici: EX30, EX90 ed EM90. La denominazione XC40 sarà mantenuta per le varianti a motore termico del modello. Questa decisione si inquadra nel programma di trasformazione della Casa che la porterà a diventare un costruttore di auto esclusivamente elettriche. Nel 2023, le vetture a trazione totalmente elettrica ...

