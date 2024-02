Volley | Trento passeggia a Berlino e ipoteca la semifinale di Champions League | Michieletto e Lavia stellari

Trento fa il bis, ma stavolta è una vittoria molto più importante quella ottenuta dalle trentine su Cuneo . All'andata finì 3 - 2 al termine du una partita tirata e ad inizio campionato, stavolta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha sconfitto il Berlin Recyclings con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-17; 25-17) nell’andata dei quarti di finale dellaLegue 2023-2024 dimaschile. I Campioni d’Italia hanno confermato il pronostico della vigilia, liquidando la compagine tedesca davanti ai 7.000 spettatori che hanno gremito gli spalti della Max-Schmeling-Halle, lo storico impianto in cui la nostra Nazionale femminile conquistò il suo unico titolo mondiale. Tutto estremamente facile per i ragazzi di coach Fabio Soli, che hanno preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute nei tre set e hanno dimostrando una rilevante superiorità tecnica nei confronti del sestetto di Joel Banks. La capolista della Superlega ha messo una seriasulla qualificazione alle semifinali, per passare il turno ...