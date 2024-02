Volley femminile | Scandicci spaventa le Campionesse del Mondo | Antropova lotta con Boskovic | qualificazione aperta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha accarezzato l’impresa al Burhan Felek Salonu, trascinando ledelal tie-break dopo essersi trovata in vantaggio per 2-1. La Savino Del Bene ha ceduto al cospetto dell’Eczacibasi Istanbul per 3-2 (23-25; 25-21; 24-26; 25-17; 15-10) nell’andata dei quarti di finale delle Champions League di, ma il discorsoè apertissimo. Le ragazze di coach Massimo Barbolini dovranno vincere per 3-0 o 3-1 il confronto di ritorno in programma settimana prossima di fronte al proprio pubblico, in caso successo al tie-break si giocherà il golden set di spareggio. La compagine toscana aveva già battuto le Tigri nella fase a gironi, guadagnando il primo posto nel raggruppamento e costringendo le turche a disputare i playoff, ma oggi non è riuscita ...