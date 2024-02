Cinque anni dopo la magica notte di Berlino e dopo averla sfiorata in più riprese - appena un anno fa - la Novara del volley torna in una finale europea. Appuntamento stasera alle 20 al PalaIgor (trasmessa in diretta sia da Sky Sport Arena sia da Dazn), dove Igor e Nantes scendono in campo nella prima di

Volley femminile, Novara liquida Nantes e inizia ad accarezzare la Challenge Cup (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Novara ha sconfitto il Nantes con un secco 3-0 (26-24; 25-22; 25-20) nella finale d’andata della Challenge Cup di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La formazione piemontese si è imposta di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e ha compiuto un primo passo importante verso la conquista del trofeo, ma per alzare al cielo la coppa bisognerà imporsi in almeno due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima in Francia (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio). Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno rimontato da 9-12 nel primo set e hanno avuto la meglio ai vantaggi, poi hanno mantenuto il ritmo alto e hanno schiacciato la comunque rognosa compagine transalpina. Le Zanzare si sono prontamente rialzate dal ko contro ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha sconfitto ilcon un secco 3-0 (26-24; 25-22; 25-20) nella finale d’andata dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. La formazione piemontese si è imposta di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e ha compiuto un primo passo importante verso la conquista del trofeo, ma per alzare al cielo la coppa bisognerà imporsi in almeno due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima in Francia (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio). Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno rimontato da 9-12 nel primo set e hanno avuto la meglio ai vantaggi, poi hanno mantenuto il ritmo alto e hanno schiacciato la comunque rognosa compagine transalpina. Le Zanzare si sono prontamente rialzate dal ko contro ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Volley Champions: Scandicci fa tremare l'Eczacibasi, poi Boskovic rimedia. Antropova dovrà tentare la rimonta: Lube, prova di forza: Yant e Nikolov stendono l’Halkbank Condizione che anche la Lube vuol fare sua: il 3-1 in casa dell’Halkbank di Nimir e N’Gapeth è il segnale che Blengini aspettava da tempo, e ... Il Bisonte Firenze rinuncerà alla Serie A1 L’indiscrezione che scuote il volley: Dieci anni di permanenza nella massima categoria del volley femminile: Il Bisonte Firenze è una presenza fissa del campionato di A1, ma la partecipazione della prossima stagione è a serio rischio. Per ... Volley B, PromoPharma: match importante a San Mauro Pascoli: La bella vittoria casalinga di sabato scorso contro Ferrara ha parzialmente risistemato la classifica della PromoPharma. L’incontro di sabato prossimo con il Rubicone a San Mauro Pascoli diventa così ...

Video di Tendenza