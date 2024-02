Volley | Civitanova espugna Ankara! Surclassati Abdel-Aziz e Ngapeth | la Lube vede la semifinale di Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha sconfitto l’Halkbank Ankara per 3-1 (25-21; 25-21; 25-27; 25-22) nell’andata dei quarti di finale delladimaschile. Laè stata capace dire la fornace della Ziraat Bankkart Hall nella capitale turca, riuscendo ad avere la meglio sulla quotata compagine anatolica, che nei play-off aveva eliminato lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, vincitore delle ultime tre edizioni della massima competizione europea. Prestazione di forza da parte dei cucinieri che, dopo qualche tentennamento di troppo nella prima parte di campionato e in Coppa Italia, hanno saputo ruggire nel momento più opportuno. Dopo due set di grande caratura tecnica e agonistica, la compagine marchigiana sembrava essere in totale controllo della situazione e sembrava lanciata per chiudere ...