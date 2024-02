Volley | Champions League 2023 2024 | Trento domina l’andata dei quarti Michieletto e Lavia stendono Berlino

I riflettori del PalabancaSport si accendono nuovamente sulla Volley Champions League 2024 ( gara trasmessa su Radio Sound ) Gas Sales Piacenza affronta la formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Quarti di Finale. La gara di ritorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Itas Trentinoe in tre set (25-18, 25-17, 25-17) si aggiudica la gara d’andata deidi finale di Cevmaschile. Una partita a senso unico, quella andata in scena presso la Max-Schmeling-Halle della capitale tedesca, con gli uomini di coach Fabio Soli che hanno un piede e mezzo in semifinale già una settimana prima del match di ritorno da giocare davanti al pubblico di casa. Due i protagonisti assoluti del match: Daniele, che scollina quota 20 punti e ne mette 21 a referto, e con lui Alessandro, che invece si ferma a 19. Ottimo anche il contributo di Kozamernik e Rychlicki che a turno fanno rifitiare i due migliori realizzatori della ...