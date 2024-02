Volley | Champions Andata quarti | Lube vince 3-1 andata ad Ankara

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Successo in trasferta per i biancorossi, ritorno il 28 all'Eurosuole Forum(TURCHIA) - La CucineCivitanova si è imposta nella gara dideidi finale diLeague sul parquet dell'Halkbank. I biancorossi, vice-campioni d'Italia, hanno battuto in trasferta il se