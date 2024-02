“Vogliono solo sesso” | i centri massaggi costretti a essere vietati agli uomini Le strategie anti molestie delle operatrici

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È vero che ci sono veri e propri postriboli che si camuffano daperper non incorrere nelle sanzioni che vietano le case di tolleranza. Ma l’altra faccia di questa meda si dimostra nelle difficoltà che hanno le vereatrici nel rapportarsi al pubblico maschile e il caso raccontato da Alessandra Fumagalli, titolare di centro olistico a Cornate D'Adda, cittadina in provincia di Monza e Brianza, èl’ultimo di una lunga serie. Glichiedono sempre, più o meno esplicitamente, prestazioni sessuali, creando pressioni e imbarazzo. E allora il centro, come racconta Il Corriere della Sera, decide di vietare i. L'annuncio sulla pagina Fb La titolare Fumagalli, 42 anni, ne ha dato ...

È vero che ci sono veri e propri postriboli che si camuffano da centri per massaggi per non incorrere nelle sanzioni che vietano le case di ... (milleunadonna)

Voglia di salute, per 9 su 10 la sanità pubblica è una priorità: quella per i vaccini - come investimento e non solo costo, alla luce del ritorno che può dare per la salute della comunità. “In quanto parte attiva e di valore dell’ecosistema della salute, vogliamo ...