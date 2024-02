Vladimir Luxuria | le confessioni hot sulle notti al Muccassassina | “I politici si mettevano a 90”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ricorda lefolli trascorse al, il locale lgbt di Roma che ha avuto un successo eccezionale soprattutto negli anni ‘80 e ‘90, quando lei era organizzatrice degli eventi. L’ex deputata di Rifondazione Comunista, e prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi, si confessa durante il documentario ‘Roma, santa e dannata’ di Roberto D’Agostino e Marco Giusti. E ora sono tanti iche tremano.Leggi anche:è la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi: la decisione è ufficiale “Ogni notte interrompevamo la musica per fare spettacoli e all’epoca non si parlava di drag queen, ma eravamo dei precursori alla metà degli anni Ottanta. –ricorda così le serate al ...

GF, Beatrice avverte (con gaffe) gli autori: “Non parlo con nuovi concorrenti”. Si scalda intanto la pista Isola dei Famosi: L’attrice ha chiarito di non volere nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello e pensa al ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi da Vladimir Luxuria ...

"Dedicato a Maurizio Costanzo", Maria De Filippi: "Non ho rilasciato interviste per non banalizzare l'amore e il dolore": Grandi ascolti per la serata evento su Canale 5 "Dedicato a… Maurizio Costanzo", in onda martedì 20 febbraio. Il programma in ricordo del giornalista scomparso ha registrato il 22% di share e 1.889.00 ...

Littizzetto a Maurizio Costanzo: “Il maestro Manzi ci ha insegnato a leggere, tu ci hai insegnato cosa leggere, ascoltare o vedere”: Ieri, 20 febbraio, è stato commemorato il grande giornalista, scrittore e conduttore Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio 2023, quasi un anno fa. Costanzo è stato ricordato con una serat ...