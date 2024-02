Vladimir Luxuria inizia a formare la squadra della sua Isola e mette gli occhi su Beatrice Luzzi

La nuova edizione del L’Isola dei Famosi si appresta a debuttare in prima serata con Vladimir Luxuria alla conduzione. I cambiamenti ... (anticipazionitv)

Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Sonia Bruganelli sarebbe destinata ad affiancare Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi come ... (fanpage)

Come sappiamo, dalla prossima edizione de L’Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi troveremo Vladimir Luxuria. Per la prima volta la ex ... (donnapop)