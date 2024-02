Vivi per miracolo | con l' auto nella voragine che inghiotte Napoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il terrore dei sopravvissuti "per" e la paura, di tutti, che la terra possa cedere in un momento qualsiasi sotto i loro piedi.oggi, 21 febbraio, si è risvegliata con la notizia di unaaperta in strada al Vomero. Una tragedia sfiorata: duesono sprofondate e i...

Un crollo si è verificato stamani, 16 febbraio, in un cantiere a Firenze , in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di ... (leggo)

AGI - È di un morto , tre feriti e quattro dispersi il bilancio ufficiale del Crollo nel cantiere di via Mariti, a Firenze , dove erano in corso i ... (agi)

Gli ultimi mesi in carcere di Navalny, agli amici scriveva: “Se gli diranno di strangolarti, lo faranno”: In cella leggeva il racconto ‘Nel burrone’ di Cechov. La madre del dissidente politico ha denunciato Mosca per aver rifiutato nuovamente di consegnare la salma del 47enne ai familiari. Gli ultimi mesi ...

Napoli, uno dei ragazzi finiti nella voragine al Vomero: “Vivi per miracolo”: “Siamo vivi per miracolo”. Si chiama Giulio Delle Donne ed è uno dei ragazzi finiti nella voragine che stamattina, 21 febbraio, si è aperta nel quartiere Vomero di Napoli, inghiottendo due automobili.

Giardini per le api sopra alle pensiline degli autobus: l’esempio di Olanda e Regno Unito: Sappiamo ormai da tempo quanto importante sia il ruolo delle api per noi e per l’ambiente in cui viviamo e se guardiamo al futuro, coi dati che ci confermano un calo del 62% delle popolazioni di api ...