(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dal teatro alle parole, ecco la storia di un’inclusione positiva: un invito alla speranza alle porte del secondo anniversario del conflitto russo-ucraino L’esperienza del primo laboratorio teatrale composto da giovani rifugiate ucraine in Italia è diventata un libro: ‘in’ (Edizioni All Around, 2024), a firma del regista, artista e scrittore, presentato a Roma il 20 febbraio scorso, presso lo spazio ‘Esperienza Europa – David Sassoli’, in piazza Venezia n. 6. L’evento è stato realizzato dall’associazione ‘Donne for Peace’, incollaborazione con la Rappresentanza in Italia del parlamento europeo, nonché patrocinato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla Regione Lazio. Il libro è un racconto del ‘racconto’: quello del ...

Vittorio Pavoncello e Volha Marozava: “Women in Selfie”.: Dodici donne ucraine, guidate nel laboratorio teatrale da Vittorio Pavoncello e coordinate da Svitlana Pakalyuk, hanno affrontato il dramma aperto della guerra che si sono lasciate alle spalle.

