Vittorio Cecchi Gori | le condizioni migliorano E’ ancora ricoverato al Gemelli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Firenze, 21 febbraio 2024 – Dopo la paura adesso la situazione appare più tranquilla. "sta molto meglio e da due giorni è stato trasferito dal reparto di rianimazione al reparto solventi del Policlinico. Ha avuto una brutta crisi respiratoria che lo ha portato in terapia intensiva lunedì scorso, e che fortunatamente ha superato". Così Antonio De Luca, medico e amico da molti anni del produttore cinematografico, riferisce all'Adnkronos che l'ex patron della Fiorentina "è ora in cura, assistito benissimo dai colleghi. Speriamo che, se tutto procede bene, dopo qualche giorno di osservazione, la prossima settimana potrà andare a casa". "Lui stesso mi ha detto di sentirsi molto meglio, di respirare meglio - aggiunge il professore - e, anche sei in un buon reparto, immagino che non veda ...