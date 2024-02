Vitoria Bueno | l' esibizione della ballerina senza braccia ad America' s got talent - VIDEO

Vitoria Bueno, la ballerina nata senza braccia star dei talent show: «Bullizzata a scuola, in palestra mai. Ne

Vitoria Bueno, la ballerina nata senza braccia: “A scuola mi bullizzavano, a danza mai successo”: Vitoria Bueno è una ballerina, ha quasi 20 anni ed è nata senza braccia in un piccolo paesino del Brasile. Seguita da oltre 560mila follower su Instagram, grazie alla danza ha imparato come un punto ... fanpage