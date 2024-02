Viticoltori da tutta Italia ‘custodi del territorio’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Trenta vignaioli indipendenti provenienti dasi sono dati appuntamento in Romagna per partecipare al corso di aggiornamento ‘Progettare una nuova viticoltura’. Tre giorni di lezioni teoriche e pratiche, organizzate su richiesta degli stessi, desiderosi di imparare una nuova manutenzione dei territori, in linea con il cambiamento climatico, e ogni pratica utile alla prevenzione del dissesto geologico. Un’esigenza avvertita in maniera pressante dopo l’alluvione che lo scorso maggio ha messo in ginocchio ben 10 delle 26 aziende socie della Fivi (Federazionena vignaioli indipendenti) Romagna. A provocare ingenti danni gli smottamenti delle rive che hanno bloccato l’accesso ai vigneti, impedendo la gestione agronomica in un’annata già fortemente colpita dalla peronospora, quindi la perdita di ...