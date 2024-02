Vitamina C | l’ortaggio che ne contiene più delle arance | devi assolutamente averlo in frigo

Vitamina D: cosa succede quando è bassa, occhio alla stanchezza cronica: Aumentano i rischi di frattura ossea, dolori muscolari e debolezza. L’ipovitaminosi deve essere valutata dal medico di fiducia o da un endocrinologo, attraverso uno specifico esame del sangue ...

Vitamina C, ora si fa sul serio . Le imprese prendono forma: "I giovani si mettano in gioco": Entra nel vivo il progetto dell’Alleanza delle cooperative rivolto agli studenti delle superiori. Gioacchino: "L’imprenditorialità è la capacità di creare un’opportunità partendo da un problema".

Questo ortaggio straordinario per la salute contiene il doppio di vitamina C delle arance e il triplo di calcio del latte: Parliamo della rucola, che fa parte dei FOSHU, i Foods for Specific Health Uses, quei cibi che secondo i giapponesi sono alimenti che influenzano la salute ...