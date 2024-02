Vis Pesaro | la partita perfetta di Mamona | | Merito anche dei compagni di serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La chiamata in campo improvvisa in sostituzione di Nicastro e la soddisfazione di avere risposto alla grande all’appello di mister Banchieri. L’ultima è stata una domenica speciale per, giovane laterale biancorosso a cui spettava il non facile compito di arginare la fascia, con i suoidi squadra, e punzecchiare gli ospiti nella fase offensiva.se l’è cavata benissimo, risultando alla fine uno dei migliori in campo: "Se mi aspettavo la maglia da titolare? Sono un professionista, devo sempre farmi trovare pronto, per me non c’è nulla di speciale, se non che quando gioco devo dare il massimo e l’ho fattodomenica". Una gara non facile: "No – dice – perché il Pescara punta molto a sfondare sulle fasce, dunque eravamo chiamati a un certo tipo di lavoro che penso abbiamo fatto tutti bene, ...