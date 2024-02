Violenza sulle donne Lucchini | Assessore Regione Lombardia | “Non sei sola | collaboriamo insieme per arginare questo fenomeno”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “L’iniziativa è un valido contributo alla lotta contro ladi genere. Affiggere nei bagni e nei ristoranti gli adesivi con il numero nazionale antiè una scelta utile per la conoscenza e la consapevolezza di un sostegno prezioso”. Lo ha dichiarato Elenaalla Fami

Red Collar è il nuovo progetto di Sara Battaglia che, in collaborazione col Centro Anti violenza «DrittoFilo», ha dato vita a una camicia speciale, ... (vanityfair)

Il fascicolo contro il medico paladino delle battaglie per l’aborto aperto dopo gli esposti di quattro donne (repubblica)

Omicidio De Gennaro, oggi i funerali e la marcia della non violenza: Replicare alla brutale violenza con messaggi di odio e vendetta significa continuare ... E l'iniziativa si propone di «sensibilizzare la comunità locale sull'importanza di costruire una società basata ...

Violentata la scorsa estate a Sorrento, 32enne preso in Sicilia: Dopo la denuncia della vittima dei fatti avvenuti lo scorso mese di luglio, i carabinieri sono riusciti a risalire all'autore della presunta violenza e ad arrestarlo. Decisive, appunto, prima il ...

Sorrento, violenza sessuale su una turista: arrestato 32enne tunisino: Nella città di Sorrento è stato arrestato un uomo di trentadue anni originario della Tunisia per essersi macchiato di violenza sessuale nei confronti di una turista che si trovava in vacanza in Italia ...