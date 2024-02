Violenta rissa a Bergamo | giovane aggredito brutalmente vicino alla stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ancora un episodio di violenza nella zona della. Unafinita nel sangue è scoppiata ieri pomeriggio attorno alle 16,45 lungo viale Papa Giovanni XXIII, non distante dallo svincolo con via Bonomelli e da piazzale Marconi. Dalle prime informazioni un, di 25 anni, è statoda una persona (forse i due si conoscevano) come ha riferito un testimone, davanti al bar Escondido. La vittima sarebbe stata picchiata con particolare violenza, presa a calci e pugni. In suo soccorso sono intervenuti alcuni avventori del locale. Ora si trova ricoverato alle Cliniche Gavazzeni per ulteriori accertamenti. L’aggressore si è dileguato ed è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la, all’origine potrebbe esserci una questione legata ...