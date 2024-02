Vince 314 milioni di euro | ma quando va a ritirare premio l’amara sorpresa | “Scusi | sono i numeri errati”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La storia di John Cheeks, americano di Washington, D.C., vincitore (solo per qualche ora) di 340di dollari alla lotteria Powerball.si è presentato per riscuotere, gli hanno risposto: "Quella combinazione era frutto di un test, quindi non era quella giusta". Ora ha fatto causa alle varie società coinvolte.