Dopo la vendita della villa di Lampedusa, gli eredi dell'ex premier starebbero per sbarazzarsi di un'altra lussuosa residenza: Villa Grande, nota anche come Villa Zeffirelli e situata in una stradina

Villa Zeffirelli è in vendita? Gli eredi di Silvio Berlusconi pronti a dismettere l'ex quartiere generale di Forza Italia (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il patrimonio immobiliare di Silvio Berlusconi rischia di perdere un altro pezzo. Dopo la vendita della Villa di Lampedusa, gli eredi dell'ex premier starebbero per sbarazzarsi di un'altra lussuosa residenza: Villa Grande, nota anche come Villa Zeffirelli e situata in una stradina sull'Appia Antica, a Roma. A scriverlo è il Corriere della Sera. Berlusconi ha comprato Villa Grande nel 2011 per oltre 3,75 milioni di euro, ma la lussuosa residenza romana fu concessa in comodato d'uso gratuito fino al 2019 a Franco Zeffirelli, rinomato regista e parlamentare di Forza Italia dal 1994 al 2001, che ci visse fino alla morte. Villa Grande, ...

