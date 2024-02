Vigili Urbani non pagati | scontro con il Comune di Napoli | pazzesca decisione di De Laurentiis

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nuovo contenzioso tra Dee ildi, stavolta a causa del mancato pagamento deiin occasione delle gare allo stadio Maradona. Sembra non esserci pace tra il Calcioe in particolare del suo presidente, Aurelio De, e ildi. Il motivo del contendere, come sempre, è lo stadio. Stavolta a far discutere è ladel patron napoletano di citare ildavanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Il motivo? Il pagamento deiper viabilità straordinaria nel corso delle gare allo stadio Maradona. Secondo il, queste spesa toccherebbe al presidente del ...

Il Carnevale Epomeo salta per «18 mila euro ». Questa la paga dei vigili su cui non si è trovato un accordo. L'istruttoria della Municipalità Soccavo ... (ilmattino)

Era andato al comando della Municipale per chiedere gli venisse cancellata una multa, ma ha finito per aggredire gli agenti al loro rifiuto ed è ... (fanpage)

Venezia, emergenza vigili: «I veneti non vogliono più fare questo lavoro, domenica 4 stranieri in pattuglia»: VENEZIA - «Domenica avevamo di pattuglia una squadra con quattro giovani agenti di origine straniera: dall'Ucraina, dalla Tunisia, dalla Cina e ...

ADL fa ricorso contro il Comune: non vuol pagare 12mila euro per vigili a Napoli-Real: La società ritiene di non dover pagare i vigili urbani in servizio straordinario per le partite che si giocano a Fuorigrotta, come invece sta a accadendo. Secondo De Laurentiis e la SSC Napoli quella ...

De Laurentiis ricorre al Tar contro il Comune: non vuole pagare i vigili in servizio per le partite del Napoli: Indagine della Corte dei conti: per sei anni il Comune non ha incassato quanto stabilito dalla legge per l’impiego degli agenti per eventi privati ...