“Vieni al Punto” | sabato 24 febbraio l’inaugurazione del Point di Elena Carnevali

Vieni all'evento di fitness più coinvolgente che c'è e lasciati Quando: sabato 17 febbraio 2024 - ritrovo ore 15.30 e partenza ore http://bit.ly/17febbraio2024 Vedi il punto di ritrovo cliccando

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bergamo. E inaugurazione sarà, anche per. Dopo quella di Andrea Pezzotta, candidato del centrodestra per le amministrative di Bergamo, è arrivato il momento di aprire le porte della “Casa della coalizione” anche per l’ex deputata del Pd indicata dal centrosinistra come successore dell’attuale amministrazione Gori. Un quartier generale che troverà casa in via Sant’Orsola, in un ex negozio trasformato in sede elettorale, e che, come più volte ha ribadito, vuole essere un luogo di incontro, conoscenza e ascolto, volto a creare un rapporto diretto con i cittadini. Lo slogan che accompagna l’invito, infatti, è perfettamente in linea con le volontà della candidata sindaco con lo stile che sta caratterizzando la sua campagna elettorale: partecipazione e condivisione per costruire, insieme con i protagonisti della ...