Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2024 ore 20 | 30

Il presidente della Regione ha poi riferito che 'la strada è quale dovrebbe essere costruito anche il nuovo stadio della AS Roma. quindi il problema della viabilità e dell'accessibilità non ci

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)DEL 21 FEBBRAIOORE 20.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A24 TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E FIORENTINI DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DAFIUMICINO AD AURELIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, ILTRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO. PERTANTO, SULLA TRATTA URBANA LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DA FLAMINIO E DA MONTEBELLO SONO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 22.00 E ALLE 22.10 POI IL ...