Via al processo per la morte di Regeni I genitori | Aspettavamo da otto anni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una prima udienza, tecnica e interlocutoria, nela carico dei quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulionel 2016 al Cairo. La seconda udienza è stata fissata il 18 marzo. In aula idi, Claudio e Paola (nella foto), che hanno ricevuto il sostegno di tante persone che hanno inscenato, all’esterno della cittadella giudiziaria, un sit in mostrando lo striscione "Verità per Giulio". "Eranochequesto momento – ha affermato la legale dei familiari –. Sono state sollevate le questioni preliminari già rigettate in tutte le altre aule di giustizia: speriamo, dopo la decisione della Consulta, di potere avere uncontro chi ha fatto tutto il male del mondo a Giulio". ...