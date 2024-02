Verso il Mondiale di Formula Uno | la Ferrari testa la nuova monoposto in Bahrein

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Partirà il prossimo e imminente 2 marzo ildiUno 2024. E intanto scuderie e piloti scaldano i motori in pista. Lo sta facendo anche lain, che da oggi fino a venerdì 23 febbraio, si svolgeranno i test ufficiali, in vista della prossima stagione. E proprio il Gp deldarà il via a unaentusiasmante stagione. Laschiera Charles Leclerc al volante della nuovoSF-24 (leggi qui) nel turno del mattino. Nel pomeriggio, come da programma, toccherà a Carlos Sainz. La Red Bull schiera il pluricampione del mondo Max Verstappen per tutta la prima giornata. Sergio Perez sarà a disposizione per l’intera giornata di venerdì. Foto Scuderia– X