Verona | assalto armato in centro commerciale | rapinata gioielleria

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Erano armati di pistola e con il volto coperto. Due banditi hanno rapinato, ieri sera, unadelLa Grande Mela di Lugagnano di Sona, nel veronese, prima di fuggire in sella a una moto. “Coincidenza” singolare considerato che il negozio derubato appartiene alla stessa catena dellanell’ipermercato Valecenter di Marcon (in provincia di Venezia) nella quale, lo scorso 7 febbraio, 5 criminali armati di fucile e mitra presero in ostaggio una commessa.