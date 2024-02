Verbale di consegna non rispettato Ora FdI diffida il sindaco per il caso Askatasuna

valendo come prova la data di consegna e non quella di solitamente documentato attraverso un verbale di stato dei luoghi. Tale

Non si chiudono le polemiche per il caso Askatasuna . A quanto pare il sindaco non ha dato seguito a quanto previsto "bianco su nero" e non ha cercato ... (liberoquotidiano)

Rigenerazione di Piazza Visconti: cantiere al via lunedì 26 febbraio: Si sono svolti diversi sopralluoghi, con la direzione lavori, il coordinatore per la sicurezza e l’appaltatore, per arrivare alla firma del verbale di consegna e al contestuale inizio dei lavori. Il ...

Rigenerazione di Piazza Visconti a Rho: cantiere al via lunedì 26 febbraio: Si sono svolti diversi sopralluoghi, con la direzione lavori, il coordinatore per la sicurezza e l’appaltatore, per arrivare alla firma del verbale di consegna e al contestuale inizio dei lavori. Il ...

Terremoto: avviata la ricostruzione caserma carabinieri Matelica: Sono già partiti, con verbale di consegna dello scorso 18 gennaio, i lavori di ricostruzione post sisma della caserma della Stazione dei Carabinieri di Matelica in piazza Mattei. L'opera è stata ...