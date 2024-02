Ventiseiesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 23 e domenica 25 febbraio: GLI ARBITRI BRESCIA-REGGIANA: 24/02 h. 14.00 Arbitro: Collu Assistenti: Affatato-Cavallina Iv uomo: Castellone Var: Piccinini Avar: Di Vuolo CITTADELLA-CATANZARO: 24/02 h. 14.00 Arbitro: Dionisi Assistenti: Capaldo-Belsanti Iv uomo: Drigo Var: Miele Avar: Manganiello COMO-PARMA: 24/02 h. 16.15 Arbitro: Chiffi Assistenti: Peretti-Valeriani Iv uomo: Frascaro Var: ...

Le Probabili formazioni di Sassuolo-Empoli , match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma al Mapei Stadium e ... (sportface)

Le Probabili formazioni di Salernitana-Monza , match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 18:00 di ... (sportface)

L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la ... (sport.periodicodaily)

Scommesse Premier League: Liverpool avanti a 1.24 con il Luton Town su Unibet: Liverpool e Luton Town si sfidano nel match valido per la ventiseiesima giornata di Premier League. I Reds, in questa stagione ancora imbattuti in casa, dominano la classifica della massima serie ...

Feralpisalò, Manzari: “Ad Ascoli girone d'andata con alti e bassi. Qui c'è un gruppo veramente importante”: Feralpisalò, Manzari: “Ad Ascoli girone d'andata con alti e bassi. Qui c'è un gruppo veramente importante” - picenotime.it - IT ...

Consigli fantacalcio, 26° giornata Serie A 2023/2024: ecco chi schierare: I giocatori da schierare al fantacalcio per la 26a giornata di Serie A: Skorupski tra i pali; in avanti Vlahovic, Zirkzee e Lautaro ...