Vela | Mondiali 470 misto 2024 | tre equipaggi azzurri a Maiorca in cerca di un pass olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Palma disi prende la scena e da sabato 24 febbraio a domenica 3 marzo è pronta a ospitare i campionatidel 470, classe velica che nella versione adebutterà a livellotra pochi mesi a Parigi. Competizione iridata particolarmente importante per l’Italia, che cercherà di ottenere l’unicoper il miglior Noc europeo non ancora qualificato. Alla kermesse iberica sono iscritti tre, quelli formati da Alessandra Dubbini e Giacomo Ferrari, da Elena Berta e Bruno Festo e da Benedetta Di Salle e Alessio Bellico. Le prime regate ufficiali si terranno martedì 27 febbraio mentre è prevista per domenica 3 marzo la medal race che stabilirà la composizione del podio finale. ...