Valentina Baggio | «Era da molto tempo che pensavo a papà Roby sui social»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Robertoè sbarcato su Instagram. Una scelta fortemente voluta dalla figlia, che oggi racconta i motivi al Corriere della Sera Robertoè sbarcato su Instagram. Una scelta fortemente voluta dalla figlia, che oggi racconta i motivi al Corriere della Sera.INFLUENCER – «Macché, per sua naturaparla pochissimo e solo quando ha qualcosa da dire: per questo si è sempre tenuto alla larga dai». INSTAGRAM – «Cullavo dal’idea di portaresu Instagram. Da dieci anni lavoro comemedia manager nell’ambito della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, quindi mi pareva sensato prendere le redini del suo profilo. Il tutto, ovviamente, ...

